Последнее обновление: 07.09.2023 18:00

Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты

Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты, сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко на переговорах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", - заявила Свириденко.

Также стороны обсудили важность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

Кроме этого, во время встречи поднимались вопросы ускорения локализации производства техники для разминирования.

"Также обсудили подготовку к конференции по разминированию, которая состоится в Загребе в октябре этого года. Это важное событие должно способствовать координации усилий международных партнеров, направленных на разминирование нашей страны", - говорится в сообщении.

Пленкович также предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, поскольку Хорватия имеет опыт в этом. Речь идет обмен опытом и экспертизой Хорватии по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, которые проводят расследование совершенных во время войны преступлений.

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