Последнее обновление: 13.09.2023 12:37

Болгария планирует отменить запрет на импорт агропродукции из Украины

Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года, сообщает Forbes Bulgaria.

Десять членов комитета проголосовали "за" проект решения, четверо были "против", двое воздержались. Окончательное решение парламент должен принять на пленарном заседании.

В проекте позиции Болгарии по агроимпорту из Украины говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.

Проект подали депутаты от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС Кирилл Петков, Делян Пеевский, Атанас Атанасов, Хамид Хамид, Румен Христов и Александр Иванов.

Председатель Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов заявил, что решение не содержит анализа последствий, которые возникнут из него, а текст "ставит под угрозу болгарских производителей".

По словам Проданова, такое решение угрожает аграрной отрасли в стране. Он предупредил, что нынешнее напряжение в секторе "когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно" и заявил, что ассоциация будет защищать интересы производителей "всеми возможными способами".

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