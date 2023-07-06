Лукашенко знает, кто стоит за вбросом слуха о смерти Тихановского

Лукашенко утверждает, что знает, откуда идут слухи по поводу смерти мужа Светланы Тихановской, которая накануне сообщила, что получила анонимное сообщение о смерти Сергея Тихановского в жодинской тюрьме.

"Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее", - заявил сегодня Лукашенко, добавив, что эта информация была намеренным вбросом, чтобы перебить какую-то другую тему.

"Чтобы тему перебить, они вбросили это громкое заявление. Но я знаю, откуда ноги растут", - заявил он, предложив "показать тело" Тихановского, если это правда.

Лукашенко также заявил, что фоне слухов интересовался здоровьем экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико: "Спрашиваю министра: а что с Виктором Бабарико? "Нормально, в колонии. То ли что-то шьет, то ли в котельной топит".