Первое гражданское судно прошло через украинский коридор в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первое гражданское судно прошло через новый гуманитарный коридор в Черном море после того, как Россия вышла из так называемой «зерновой сделки», которая обеспечивала экспорт украинского продовольствия через черноморские порты.

«Только что Украина сделала важный шаг к возобновлению свободы судоходства в Черном море», — сообщил Зеленский вечером в среду.

Контейнеровоз «Джозеф Шульте» (под флагом Гонконга) вышел из Одессы утром 16 августа 2023 года. Судно везет более 30 тысяч тонн грузов (2 114 контейнеров), в том числе продовольствие.

Контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

ВМС Украины объявили об открытии временного черноморского «гуманитарного коридора» для гражданских судов на прошлой неделе. Согласно заявлению военных, этот коридор будет в первую очередь использоваться для выхода судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Поскольку на протяжении всего маршрута сохраняется угроза со стороны российских военных и из-за дрейфующих мин, для прохода судов капитан или владелец должен официально подтвердить готовность к плаванию в опасных условиях.

Зеленский в среду вечером заявил, что Украина сообщила о работе коридора Международной морской организации и та «в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции».