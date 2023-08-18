Первое судно дошло по украинскому коридору до Стамбула

Первое судно, которое воспользовалось объявленным Украиной коридором в Черном море, проходит через турецкий пролив Босфор, сообщает Reuters.

Контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, который вышел из украинского черноморского порта Одесса в начале этой недели, находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На прошлой неделе Украина объявила о временном коридоре в Черном море прежде всего для грузовых судов, застрявших в ее портах, после одностороннего выхода РФ из "зернового соглашения", разрешавшего экспорт зерна по Черному морю, в прошлом месяце.

Москва не указала, будет ли она учитывать судоходный коридор, а источники в морских и страховых компаниях выразили обеспокоенность по поводу безопасности, отмечает издание.

Местные СМИ сообщили, что судно бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.