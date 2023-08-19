Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки в обход Украины

Россия ведет тайные переговоры с Турцией для заключения в будущем соглашения об экспорте зерна после того, как в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки".

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полученную служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении Bild, Москва предлагала Анкаре заключить меморандум об экспорте своего зерна странам, которые в нем нуждаются. Такие поставки происходили бы под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, а финансировал бы их Катар.

Турецкая сторона предложила заключить такое соглашение, но при обязательном условии, что РФ также возвращается к Черноморской зерновой инициативе – то есть Турция хочет связать и взаимно обезопасить российский экспорт зерна с экспортом зерна из Украины.

Немецкие спецслужбы, по информации Bild, предполагают, что соглашение между Турцией, Россией и Катаром может быть заключено уже 26-27 августа в Венгрии, где начинается чемпионат мира по легкой атлетике.

Для этого, утверждает издание, в Будапешт в эти выходные отправится доверенное лицо Путина – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который, как и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, является мусульманином-суннитом. Именно по настоянию венгерской стороны в мае 2023-го Минниханова не добавили в санкционный список ЕС, поэтому он может въезжать в Венгрию.

Минниханов, как считается, встретится с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в воскресенье, 20 августа – в тот же день, когда в Венгрии должен быть Эрдоган. Тогда, допускает Bild, соглашение об экспорте российского зерна может быть окончательно согласовано.

Такое соглашение опасно для Киева потому, что, во-первых, позволит Москве легитимизировать экспорт зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины, а во-вторых, ограничит его способность поражать российские военные корабли в Черном море.