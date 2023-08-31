Украина успешно испытала собственное дальнобойное оружие

В Украине успешно испытали и применили собственное дальнобойное оружие. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается. Минобороны - о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных «медэваков» - то, что сейчас очень нужно. Минстратегпром - о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!», - сообщил Зеленский.

Правда, он не уточнил, о каком оружии идет речь.