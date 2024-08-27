Украина создала первую баллистическую ракету, которая успешно прошла испытания. Об этом на форуме руководителей государственных институций заявил президент Владимир Зеленский.

"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

Зеленский сообщил, что не может раскрывать детали и называть характеристики ракеты.

Президент признался, что колебался, стоит ли озвучивать эту информацию, но решил сделать это, чтобы общество могло оценить труд людей, "круглосуточно работающих на оборонных предприятиях".