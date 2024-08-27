Последнее обновление: 27.08.2024 17:55

Украина создала первую баллистическую ракету

Украина создала первую баллистическую ракету, которая успешно прошла испытания. Об этом на форуме руководителей государственных институций заявил президент Владимир Зеленский.

"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

Зеленский сообщил, что не может раскрывать детали и называть характеристики ракеты.

Президент признался, что колебался, стоит ли озвучивать эту информацию, но решил сделать это, чтобы общество могло оценить труд людей, "круглосуточно работающих на оборонных предприятиях".

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование