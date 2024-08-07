Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Минобороны Украины взяло на вооружение огнемет отечественного производства

В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к использованию пехотный реактивный огнемет украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В Минобороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках огнемет пехотный реактивный, разработанный специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

Согласно информации, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага.

Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага за укрытиями, преградами и на открытой местности.

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда крупного калибра. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.

Отмечается, что особенно эффективным является использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде. Например, враг, который укрылся в кирпичном доме, не будет иметь шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри.

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