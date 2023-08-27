Последнее обновление: 27.08.2023 19:10

Литва рассматривает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью

Власти Литвы оценивают возможность закрытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По словам главы МВД, правительство "действительно обсуждает определенные варианты" для решения проблемы контрабанды и нелегальной миграции.

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть (дополнительные пункты пропуска) – такой информации на данный момент нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", – заявила Билотайте.

Она добавила, что Литва готова разработать "разноуровневый" план закрытия границы с Беларусью, передает LRT.

"Мы представим его и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угроз мы могли одновременно выполнять одни и те же действия и решения", – резюмировала Билотайте.

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