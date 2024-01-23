Литва вручила Беларуси ноту из-за нарушения границы вооруженными пограничниками

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что в понедельник в Игналинском районе трое вооруженных белорусских пограничников умышленно зашли на территорию Литвы вглубь до 2,5 метров.

Белорусы, под наблюдением литовских пограничников через камеры, подошли к разрушенному патрульному мосту, засыпанному снегом на их стороне, и пересекли линию границы.

"После захода на литовскую сторону белорусы начали ходить между установленным физическим барьером, который препятствует дальнейшему доступу вглубь Литвы, и линией границы. К этому месту немедленно были вызваны силы пограничников заставы Пушкос, но поскольку инцидент не получил развития, в их вмешательстве не было необходимости", – говорится в сообщении службы охраны.

В МИД Литвы заявили, что вооруженные белорусы прошли около 400 метров по литовской территории.

По сообщению пограничников, ситуация была под контролем, и возможности дальнейшего проникновения в Литву у белорусов не было из-за физического барьера на литовской стороне.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас считает, что проникновение белорусских пограничников было преднамеренным действием с целью проверки бдительности литовских коллег.

Министерство иностранных дел Литвы 23 января вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы.

Министерство обратилось к Беларуси с просьбой как можно быстрее объяснить инцидент и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобного в будущем.