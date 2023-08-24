Литва может запретить поездки в РФ и Беларусь для госслужащих и военных

Власти Литвы могут запретить поездки в Россию и Беларусь литовским государственным служащим, военным и лицам, имеющим право доступа к секретной информации.

С таким предложением выступила сформированная правительством Литвы национальная комиссия по вопросам безопасности, передает ТАСС.

"Комиссия обсудила вопрос ограничения на поездки в Россию и Беларусь государственных служащих, военных и лиц с доступом к секретной информации", - сказал после заседания журналистам руководитель национального антикризисного центра Вилмантас Виткаускас.

Причиной такой инициативы, по его словам, являются риски, с которыми сталкиваются эти категории граждан Литвы при пересечении границы и во время пребывания в РФ и Беларуси. "Они являются явными целями для спецслужб этих стран", - утверждал Виткаускас.