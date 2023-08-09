Польша может закрыть ж/д переходы на границе с Беларусью ради давления Китая

Польша готова при необходимости закрыть железнодорожные переходы с Беларусью, сообщил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

По его словам, такое решение станет хорошим поводом для Китая дать сигнал властям Беларуси.

«Мы понимаем, что большая часть торговли, в том числе польской идет через них. Китайская торговля также идет. Думаю, что Китай должен послать Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы тот не предпринимал действий, от которых они (Китай ред.) пострадают», – сказал замминистра.

Вонсик также сообщил, что Польша и Литва уже согласовали механизм принятия решения о закрытии автомобильных переходов, к которому присоединится и Латвия.

Замминистра отметил, что в Беларуси находятся от 3,5 до 5 тыс. боевиков ЧВК «Вагнер», которых могут использовать для гибридных действий, провокаций на границе с огнестрельным оружием, усиления миграционного давления и т.д.

«Мы знаем, что их от 3,5 до 5 тыс., и они не получают никаких важных заданий. Часть из них, небольшие группы, находятся на двух полигонах у польской границы. Остальные готовятся перезимовать, они ничего не делают», – проинформировал Вонсик.