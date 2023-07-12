Власти Житомирской области расширили запретную зону вдоль границы с Беларусью

Власти Житомирской области Украины расширили запретную для посещения лесов зону вдоль границы с Беларусью с 20 до 30 км в глубину, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

"После обращения военного командования совет обороны Житомирской области утвердил новые требования относительно посещения лесов и охоты, чтобы уберечь жизнь и здоровье жителей. Жители Житомирской области могут посещать леса для сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственного сырья, кроме лесов, которые находятся в полосе на глубине 30 км от линии государственной границы Украины, граничащей с Республикой Беларусь", - сообщил Бунечко, которого цитирует Укринформ.

Ранее, 10 июля командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что власти укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях, граничащих с Беларусью.