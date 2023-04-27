Беларусь увеличит численность подразделений для охраны границы с Украиной

Белорусские власти увеличат численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, сообщил зампред Государственного пограничного комитета РБ Игорь Печень.

"Мы … планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения. Но это плановая работа, которая велась в прошлом году, ведется в этом и будет вестись в перспективе", - заявил Печень, которого цитирует БелТА.

По его словам, в настоящее время на белорусско-украинской границе обстановка сложная, но управляемая.

"Наши подразделения обеспечены всем необходимым... Мы уверены, что наша государственная граница под надежной охраной. Мы сделаем все необходимое, чтобы ее защитить. Все меры безопасности нами уже приняты", - утверждает замглавы ГПК РБ.