Украина сооружает новую линию противотанковых рвов на границе с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью за счет возведения второй линии противотанковых рвов в Ровненской области.

"На границе с Беларусью кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя специальные бетонные конструкции - тетраэдры", - сообщил в пятницу глава местной областной администрации Виталий Коваль.

Ранее, Верховная рада расширила пограничную полосу отчуждения вдоль границы с Россией и Беларусью до двух километров.