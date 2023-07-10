Литва возобновила работу погранперехода Медининкай на границе с Беларусью

Власти Литвы в воскресенье вечером возобновили работу погранперехода Медининкай-Каменный лог.

"В 21:00 переход в населенном пункте Медининкай возобновил работу", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы.

Возобновление погранперехода стало возможным только после того, как Беларусь согласилась принять обратно гражданина Пакистана, который пытался пересечь литовскую границу по поддельным документам. Белорусская сторона, откуда пакистанец на рейсовом автобусе пытался попасть в Литву, обратно принимать его отказалась, хотя, как утверждали литовские должностные лица, должна была это сделать.

38-летний пакистанец находился на линии границы и время от времени демонстративно ложился на проезжую часть, перекрывая движение транспорта. А итоге Литва остановила работу перехода.