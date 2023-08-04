Последнее обновление: 04.08.2023 13:09

Литва закроет два КПП на границе с Беларусью

Литва приняла решение закрыть два КПП на границе с Беларусью, сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

По его словам, это решение будет принято «в ближайшее время», тогда же станет и известно, какие погранпереходы будут закрыты.

"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех", – отметил вице-министр.

Абрамавичюс также отметил, что "если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах".

"Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян", – заявил он, уточнив, что эти действия зависят от количества провокаций на границе.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование