Последнее обновление: 02.05.2023 14:59

Литва не стала продлевать режим ЧП на границе с Беларусью

Режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Россией и Беларусью прекращает действовать с 3 мая, сообщило МВД Литвы.

"С 24:00 вторника режим чрезвычайного положения на границе с РФ и Беларусью отменяется", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение было объявлено в связи с усилением нелегальной миграции, а позже на фоне российского военного вторжения в Украину. Вместе с тем, в Литве продолжит действовать экстремальной ситуации с миграцией, позволяющий силовым структурам вытеснять нелегальных мигрантов на территорию соседних государств.

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