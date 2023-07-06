Последнее обновление: 06.07.2023 13:10

НАТО: В Беларусь отправилась лишь незначительная часть "вагнеровцев"

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лишь часть наемников частной военной компании "Вагнер" отправилась в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

В интервью изданию Politico Столтенберг сказал, что силы "Вагнера" продолжают действовать в Африке и далеко от линии фронта в Украине, тогда как в Беларусь прибыло не так много наемников.

"Мы видели определенную подготовку к размещению сил Вагнера. Но мы пока не видели, чтобы их прибыло достаточно много. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси", – подчеркнул Столтенберг.

Он был осторожным в прогнозах дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер", заявив, что делать окончательные выводы "немного рано".

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