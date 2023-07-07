Последнее обновление: 07.07.2023 10:21

Польша пока не фиксировала перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в четверг заявил, что польские службы пока не подтвердили присутствие бойцов группы "Вагнера" в Беларуси, но ситуация может измениться в любой момент.

По словам Каминского, пока польские спецслужбы подтверждают присутствие в Беларуси только главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, но параллельно принимают меры для недопущения дестабилизации границы, передает "Польское радио".

"Не исключено, что наемники могут быть использованы для действий, направленных на усиление давления на нашу границу. Провокации нужно принимать во внимание", – предупредил он.

Каминский добавил, что вагнеровцы также могут быть использованы для отвлечения внимания Польши от других, более важных угроз со стороны российского или белорусского режимов.

"Среди вагнеровцев много преступников и криминалитета. Там много российских солдат, которые имеют боевой опыт и хотят заработать деньги. Также в этой группе много российских националистов и даже неонацистов", – пояснил глава польского МВД.

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