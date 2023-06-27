Последнее обновление: 27.06.2023 20:36

В Беларуси не будет «призывных» пунктов «Вагнера»

Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет пунктов по набору наемников в ЧВК "Вагнер".

"Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"… Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", - сказал Лукашенко.

"Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - заявил он.

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