ВС Украины сообщили о переброске личного состава и техники к белорусской границе

Командующий оперативным командованием "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о переброске личного состава и техники для усиления границы на белорусском направлении в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", - сообщил Наев.

Он отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько последних месяцев. "Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - напомнил Наев.