СНБО Украины чует причастность Лукашенко к мятежу Пригожина

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Лукашенко и кум Путина Виктор Медведчук могут быть причастными к военному мятежу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В интервью "Радио НВ" Данилов обратил внимание на то, что именно на заправках Медведчука во время «недавнего цирка на России "вагнеровцы" бесплатно заправляли свою технику и ели».

Данилов допускает, что Пригожин устроил мятеж не самостоятельно и в Кремле у него могли быть сообщники. Кроме того, главарю ЧВК "Вагнер" мог помочь с этим и белорусский диктатор Лукашенко.

"Он очень хитрый и беспринципный. Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить и помогать "вагнеровцам". Не все так просто в Беларуси", - сказал секретарь СНБО.