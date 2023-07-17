Последнее обновление: 17.07.2023 13:41

Украина продолжает укреплять границу с Беларусью

Украина максимально усилила границу с Беларусью, работы по ее укреплению не прекращаются, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Граница с Беларусью усилена максимально. И работы не прекращаются, работы идут от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Белоруссией, а это, отмечу, больше одной тысячи километров", - сказал он в эфире телеканала "Рада", передает ТАСС.

По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.

"Это и уничтожение всех дорог, которые подходят к границе, чтобы сделать невозможным подход техники, это и разного рода заборы, чтобы не допустить беспрепятственное пересечение государственной границы, это и разные завалы. Минирование - это дополнительный элемент, который также используется на этом направлении", - заявил Демченко.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.

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