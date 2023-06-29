В Могилеве будет открыт второй лицей МВД

В Беларуси будет открыт второй в стране специализированный лицей для подготовки кадров для МВД, следует из указа №197 от 29 июня 2023 года.

«В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров для органов внутренних дел [Лукашенко] постановил создать Могилевский специализированный лицей МВД», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

МВД поручено до 1 мая 2024 года утвердить устав, структуру, численность и штатное расписание лицея, до 1 июля 2024 года - осуществить прием учащихся и с 1 сентября организовать образовательный процесс.