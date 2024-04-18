Департамент по гражданству будет вести учет белорусов с ВНЖ и картой поляка

Департаменту по гражданству и миграции МВД РБ поручено учет граждан страны, получивших или утративших вид на жительство в других стран и не только, следует из указа №154 от 15 апреля 2024 года.

Положение о департаменте дополнено следующим пунктом: «… ведет учет информации о приобретении, прекращении гражданами Республики Беларусь гражданства (подданства) иностранного государства либо о получении, прекращении действия вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью».

Кроме того, департамент по гражданству и миграции теперь будет участвовать «в реализации единой государственной политики в области внешней трудовой миграции».

Упомянутым указом департаменту охраны МВД разрешено оказывать платные услуги, не относящиеся к охранной деятельности. Положение об этом департаменте дополнено следующим пунктом.

«… оказывает (выполняет) на договорной основе платные услуги (работы), не относящиеся к охранной деятельности, по разработке проектной документации на возведение инженерной инфраструктуры, проведению монтажных и пусконаладочных работ, обеспечению пожарной безопасности, общественной безопасности, в области физической культуры и спорта, по организации отдыха и развлечений, предоставлению (выполнению) транспортных услуг (работ) с использованием автомобильного транспорта по перечню, определяемому Министерством внутренних дел».

Согласно документу, Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД РБ переименован в департамент криминальной разведки. Соответственное этот департамент теперь будет заниматься не оперативно-розыскной деятельностью, а вести криминальную разведку.