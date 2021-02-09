BYPOL: В МО Беларуси есть подразделение для точечных операций за границей

Инициатива BYPOL со ссылкой на полученную информацию утверждает, что в Беларуси создано спецподразделение, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Лукашенко за рубежом.

«Данное подразделение создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева О.А. Его наименование - 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны», - говорится в сообщении BYPOL.

Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей.

По данным BYPOL, каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ.

Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путём, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.

«Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий министр обороны Хренин В.Г. узнал о его существовании только после назначения на должность», - также утверждает инициатива BYPOL.

В сообщении приводятся данные некоторых сотрудников указанного 9-го отдела: указывается имя и часть фамилии. Такой способ публикации не предоставляет информацию обычному читателю, но позволяет, не рассекречивая самих сотрудников, убедить власти в наличии реальной информации об упомянутом спецподразделении.