Госпогранкомитет РБ сообщил о новом трупе на границе с Польшей

Госпогранкомитет Беларуси сообщил об обнаружении вблизи с границей Польши тела гражданина африканской страны Того, возложив вину за смерть человека на сотрудников Погранстражи Польши.

«Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы «Голынка» обнаружили вблизи границы тело. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши. Граница на этом участке проходит через реку Свислочь и не имеет инженерных заграждений», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

Ведомство утверждает, что за последний месяц «это третий случай, когда польские силовики выбрасывают мертвых людей на белорусскую границу».

«С начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей. 27 декабря рядом с калиткой в польском заграждении также обнаружен труп женщины», - сказано в сообщении.