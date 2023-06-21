Последнее обновление: 21.06.2023 13:13

Верховный суд РБ не удовлетворил апелляцию на приговор Тихановской

Верховный суд РБ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный приговор Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С. Г.», - говорится в сообщении ВС РБ.

Минский городской суд 6 марта заочно объявил Тихановскую «виновной» в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

Минский горсуд также заочно осудил представителей Координационного совета Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Марию Мороз и Сергея Дылевского соответственно к 18, 12, 12 и 12 годам лишения свободы. Они решение Минского горсуда не обжаловали.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование