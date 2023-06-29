КГБ Беларуси объявил инициативу "Рух" «экстремистским формированием»

Комитет государственной безопасности Беларуси объявил созданную за рубежом инициативу "Рух" экстремистским формированием.

"Экстремистская деятельность осуществляется посредством Telegram-канала "Рух", Telegram-бота @RuchBelnac_BOT, Instagram, YouTube-канала "Рух", - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Утверждается, что официальным представителем экстремистского формирования "Рух" выступает проживающий за рубежом Ян Рудик, которого власти заочно приговорили к 19 годам лишения свободы по делу Nexta.

В списке КГБ уже числятся 137 экстремистских формирования.