Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Власти Беларуси приговорили Андрея Дмитриева к 1,5 годам колонии

Белорусские власти приговорили экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева к 1,5 года колонии за участие в протестах в августе-сентябре 2020 года.

Дмитриев объявлен виновным в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч.1. ст. 342 УК РБ).

Изначально, после задержания политика 11 января этого года СК заявил, что установил причастность экс-кандидата "к экстремистской деятельности", в качестве аргументов указывалось, что Дмитриев "599 раз пересекал госграницу Беларуси", к делу приобщили фото политика с Хиллари Клинтон.

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