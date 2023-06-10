Годовая инфляция в Беларуси в мае 2023 года замедлилась до 3,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в мае 2023 года снизились на 0,3% по сравнению с апрелем, с начала года рост составил 2,7%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в мае замедлилась до 3,7% с 4,7% в апреле.

Цены на продовольственные товары в мае снизились на 0,7% к апрелю, с начала года роcт цен составляет 2,9%. Рост цен на еду в годовом выражении (к маю 2022 года) составил 4,4%.

В частности, в мае цены на фрукты выросли на 2,4% по сравнению с апрелем. Цены на крупу и бобовые снизились на 0,7%, растительное масло – 5,5%, овощи – 20,9%.

Непродовольственные товары подешевели на 0,05% к апрелю, с начала года подорожали на 0,9%, а в годовом – на 0,5%.

В мае цены на ковры выросли на 3,1% по сравнению с апрелем, лекарственные препараты – на 1,0%. Цены на бензин снизились на 0,9%, телевизоры – 1,6%.

Тарифы на услуги выросли на 0,1% к апрелю, на 4,5% с начала года и 6,9% в годовом выражении.

В мае услуги железнодорожного транспорта подорожали на 8,5% по сравнению с апрелем, санаторно-оздоровительные услуги – на 3,7%, услуги культуры – на 0,7%. Туристические услуги подешевели на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,01%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.