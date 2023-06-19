Последнее обновление: 19.06.2023 11:04

ЕАБР: Замедление инфляции в Беларуси – «заслуга» госрегулирования цен

Сохранение административного контроля над ценами является основной причиной замедления инфляции в Беларуси в мае 2023 года до 3,7% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Об этом говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«Снижение темпов роста цен отражает низкую интенсивность инфляционных процессов в сегменте продуктов питания и непродовольственных товаров. Во многом это связано с сохранением влияния административного контроля за ценами», - сказано в комментарии.

«Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления национальной валюты могут стать факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз - 7,8%», - отмечают эксперты банка.

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