США и Великобритания будут совместно выявлять лиц и компании, которые помогают ВС РФ

Власти США и Великобритании намерены активизировать обмен данными для выявления физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции за содействие Вооруженным силам России в военной агрессии против Украины.

Об этом говорится в декларации, распространенной в четверг пресс-службой Белого дома после встречи американского президента Джо Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака в Вашингтоне.

Как следует из документа, стороны намерены активизировать взаимодействие в "стратегии по санкциям, по их разработке, выбору целей, реализации и контролю за соблюдением". Власти США и Великобритании намерены сообща решать вопросы, касающиеся обхода ограничительных мер, и планируют "совместно вводить рестрикции в отношении тех, кто содействует России" в военном вторжении в Украину. Речь идет о лицах в РФ, Беларуси и третьих странах, включая тех, кто "помогает России закупать товары и технологии" для военных нужд.

Как уточняется в тексте, стороны намерены "расширить возможности по сбору, анализу и обмену информацией" между отвечающими за санкции структурами, компаниями и финансовыми институтами. Планируется, что это будут делать с целью "выявления фирм и лиц, которые оказывают финансовую поддержку или осуществляют платежи для российской военной машины".

Вашингтон и Лондон также намерены принять меры для того, чтобы их санкции не препятствовали оказанию гуманитарной помощи в рамках программ ООН, утверждается в документе.