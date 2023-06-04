Последнее обновление: 04.06.2023 12:34

Минобороны РБ сформировало подразделение радиоэлектронной борьбы

Министерство обороны Беларуси сообщило о формировании подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Мы буквально недавно сформировали подразделение радиоэлектронной борьбы, службу радиоэлектронной борьбы", - сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВС РБ Игорь Данильчик в эфире госТВ.

"Задачи, которые мы ставим перед подразделением, многообразны, обширны… …в том числе борьба с беспилотными летательными аппаратами, современными видами связи различных назначений… обеспечение радиоэлектронной защитой, выполнение мероприятий комплексного технического контроля на объектах сил спецопераций", - добавил он.

Данильчик также заявил, что комплексы спецтехники, переданной подразделениям РЭБ, "по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступают, но и по ряду показателей превосходят иностранные аналоги".

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