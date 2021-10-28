Беларусь завершает разработку собственного ударного беспилотника

Создание собственного ударного беспилотника "Квадро-1400" находится на завершающей стадии, заявил сегодня вице-премьер РБ Юрий Назаров.

"На завершающей стадии находится создание отечественного ударного беспилотного авиационного комплекса "Квадро-1400", который способен в дневных и ночных условиях обнаруживать, распознавать и поражать легкобронированные и небронированные цели, живую силу противника», - сообщил Назаров, которого цитирует БелТА.

«Завершается разработка трехкоординатного отечественного мобильного радиолокационного комплекса "Восток". Успешно выполняются разработки средств ближнего боя: многоцелевого гранатометного комплекса, стрелкового оружия и боеприпасов к нему", - проинформировал вице-премьер.

По его словам, в 2021 году модернизирована реактивная система залпового огня "Град".