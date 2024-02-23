Беларусь планирует в 2024 году получить истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35М

Власти Беларуси надеются на обещанную РФ поставку в текущем году истребителей Су-30СМ и вертолетов Ми-35М.

"В текущем году планируется поставка самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35М. В ближайшей перспективе обновление парка авиационной техники и вооружений продолжится", - заявил министр обороны республики Виктор Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он напомнил, что в 2023 году на вооружение белорусской армии поступили ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Тор-М2" и В-300 "Полонез-М", бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80К, ударные вертолеты Ми-35М и т.д.