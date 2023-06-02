Последнее обновление: 02.06.2023 16:39

Россия отказалась пропускать «зерновые» суда в порт Южный из-за ситуации с транзитом аммиака

Россия довела до сведения Совместного координационного центра (СКЦ) об ограничениях по регистрации судов, следующих в украинский порт Южный, пока не возобновится экспорт российского аммиака через Украину.

"Российская Федерация уведомила СКЦ об ограничении регистраций судов в порту Южный из-за отсутствия российского экспорта аммиака", - сообщил в четверг представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Интерфакс.

С 22 мая количество регистраций сократилось с трех до двух, отметил Дюжаррик.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что решение проблемы экспорта аммиака является частью имеющихся в рамках черноморской инициативы договоренностей, оснований для выдвижения дополнительных условий для запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса" нет.

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