Турция рассчитывает на продление зерновой сделки минимум на два месяца

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что действие соглашения об экспорте украинского зерна будет продлено как минимум на два месяца.

Как рассказал министр журналистам в аэропорту Антальи, куда он прибыл из Москвы, зерновая сделка была одним из вопросов, которые он обсуждал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает BBC.

"Я думаю, что мы можем получить результат, чтобы продлить соглашение как минимум еще на два месяца", - сказал Чавушоглу.

Действие нынешнего соглашения истекает 18 мая. В Стамбуле в среду начались переговоры представителей России, Турции, Украины и ООН, на которых обсуждается продление зерновой сделки.