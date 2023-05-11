Последнее обновление: 11.05.2023 13:27

В Стамбуле завершились переговоры по "зерновой сделке"

В турецком Стамбуле завершились двухдневные переговоры на уровне заместителей министров обороны по Черноморской зерновой инициативе, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

"Стороны договорились продолжить на техническом уровне в четырехстороннем формате усилия, площадку для которых предоставляет Турция, для обеспечения эффективной работы "зерновой инициативы" в ближайший период", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что переговоры "были полезными и отмечались конструктивными подходами сторон".

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