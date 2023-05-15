ООН: Продление зерновой сделки будет обсуждаться в ближайшие дни

Участники зерновой сделки в ближайшие дни продолжат обсуждение продления соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое истекает 18 мая, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН.

"Продолжение Черноморской инициативы критически важно, как и приверженность сторон ее бесперебойной и эффективной работе, - сказал Гриффитс. - Мы будем продолжать призывать всех выполнять свои обязательства".

Ранее сообщалось, что в общей сложности с начала действия зерновой сделки из Украины было экспортировано более 30 млн тонн продовольствия, однако в последние недели объем экспорта и проверки судов значительно сократились.

"На протяжении последнего месяца мы, к сожалению, видели снижение объема экспорта, идущего из украинских портов, из-за все более усложняющейся динамики в Совместном координационном центре [в Стамбуле] и соответствующего замедления операций", - сказал Гриффитс.