Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

Еврокомиссия продлила ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины в ряд стран ЕС

В Еврокомиссии в понедельник согласились поддержать продление до 15 сентября ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины в некоторые страны ЕС, посчитав, что спровоцированные таким импортом проблемы еще не преодолены.

Соответствующее распоряжение опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно вступает в силу немедленно. В документе указывается, что решение будет действовать до 15 сентября 2023 года.

Решение касается Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. В эти страны не допускается импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, передает Интерфакс.

"Ограничения не означают запрет на транзит этих товаров через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словаки", - отмечается в распоряжении, подписанном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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