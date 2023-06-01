Последнее обновление: 01.06.2023 16:47

Зеленский: Украина и Молдова будут вместе в Евросоюзе

Европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в ЕС, убежден президент Зеленский.

Об этом он заявил журналистам в Молдове после двусторонних переговоров с молдавской коллегой Майей Санду на полях саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский поблагодарил Санду за поддержку украинских беженцев и Украины. "Мы вместе, плечом к плечу... И что важно, наше будущее – в Евросоюзе", – подчеркнул он.

"Мы говорили о нашем европейском будущем. Украина сегодня обеспечивает безопасность Молдовы и мы очень-очень благодарны за это", – добавила Майя Санду. Она также поддержала так называемую "формулу мира" в украинском видении.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина также стремится к вступлению в НАТО.

На саммите Европейского политического сообщества, который пройдет на винодельне "Мими", будут обсуждать совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанные с ней кризисы, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

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