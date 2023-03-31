Постпреды всех стран-членов при Евросоюзе посетили Киев с совместным визитом

Постоянные представители всех стран-членов при Евросоюзе 30 марта посетили Украину с совместным визитом.

Послы, которые являются членами Комитета по вопросам политики и безопасности (PSC), приезжали в четверг в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность ЕС и дальнейшую непоколебимую поддержку. Комитет отвечает за Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС и Общую политику безопасности и обороны.

Визит символически организовали на 400-й день от начала полномасштабного вторжения, сообщают украинские медиа.

Перед приездом в Украину они провели два дня с Миссией ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), и встретились с украинскими солдатами после военных учений ЕС в Германии и Польше.

Это первый визит всех 27 послов стран-членов ЕС в Украину с момента полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 года также никогда не происходило подобных визитов в Украину в полном составе, такие выездные встречи комитета являются незаурядными событиями.