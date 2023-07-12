Последнее обновление: 12.07.2023 09:02

ЕС разработал «обязательства по безопасности» для Украины

Европейская служба внешних дел разработала проект плана предоставления Украине "обязательств по безопасности", которые предусматривают постоянную военную поддержку и сотрудничество, пишет Politico со ссылкой на копию документа.

Предложения внешнеполитического ведомства ЕС по "гарантиям безопасности" для Украины, которые сейчас имеют статус рекомендаций, охватывают варианты от "устойчивых" поставок оружия, продолжения военных учений, обмена разведданными и помощи в налаживании связей между украинскими и европейскими оборонными компаниями.

Ключевым элементом таких обязательств указывается создание "специального" фонда долгосрочной военной поддержки Украины, который будет действовать до 2027 года, который европейские чиновники должны вскоре объявить.

В рамках этого фонда ЕС до конца года потратит 4 миллиарда евро, чтобы помочь Украине с вооружением, а со временем будет развиваться для закупки "более сложных и дорогих систем вооружений", таких как ракеты и истребители.

"Чем больше мы сможем говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше мы сможем дать Путину понять, что он не может рассчитывать на усталость Европы от выборов или по любой другой причине", – прокомментировал Politico дипломат ЕС.

Однако, добавил дипломат, это "не означает, что мы делаем ставку на то, что война будет продолжаться".

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование