В Киев прибыли главы МИД семи стран

В Киев вместе прибыли с визитом министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, сегодня в Киеве, чтобы засвидетельствовать полную солидарность с Украиной. Несмотря на "дожди" из российских ракет и варварскую жестокость, Украина победит", - сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как дальше поддерживать Украину", – добавил он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто уже выложил фото с Михайловской площади, на фоне уничтоженной российской техники.

"Можно только удивляться мужеству и решительности украинцев, защищающих независимость своего государства. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Россия должна прекратить агрессивную войну и отступить", - написал он.