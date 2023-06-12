Украина будет праздновать День победы над нацизмом 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

8 мая официально будет выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая.