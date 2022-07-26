Зеленский ждет от ЕС более существенного восьмого пакета санкций против РФ

Россия последними действиями, связанными с ограничением транзита газа в страны Европейского Союза, ведет с Европой газовую войну, что должно стать стимулом для более жесткого нового пакета санкций ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"… мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступки по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме", – сказал он.

"И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы, – именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности, или от оккупации. Это просто разные формы террора", – добавил глава государства.

Он призвал Европу предпринять ответные шаги – "не думать, как вернуть какую-то турбину, а усиливать санкции", в частности максимально ограничивать доходы России от энергоносителей и разрывать экономические связи с Москвой.

"Газовый шантаж Европы, который ежемесячно только усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой", - подытожил Зеленский.