Польский генерал считает реальным скорое восстание в Беларуси

Бывший командующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает реальной перспективу вооруженного восстания в Беларуси и призвал Варшаву готовиться к такому сценарию.

По мнению польского генерала, в случае успеха контрнаступления Украины вооруженные белорусы, которые сейчас воюют на стороне украинских сил, могут инициировать свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им также, как мы помогаем украинцам", – заявил Скшипчак в эфире телеканала Polsat во вторник.

Польский генерал считает, что белорусский народ поддержит добровольцев, которые сейчас воюют в Украине, и "пойдет против Лукашенко с энтузиазмом".

"У него больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. Россия ему не очень поможет, потому что у нее будут свои проблемы", – добавил он, призвав польские власти готовиться к массовому наплыву белорусов в Польшу в случае восстания.